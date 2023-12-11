Певица Маша Распутина решила сменить имя и фамилию

Певица Маша Распутина сообщила, что сменит имя и фамилию в паспорте. Она станет Аллой Агевой, хотя на афишах по-прежнему будет подписываться псевдонимом.

Подробности узнал сайт mk.ru.

По признанию артистки, имя Маша пришлось взять потому, что на эстраде на тот момент уже была певица по имени Алла (Пугачева – прим.). Фамилию Распутина имела семья в деревне Уроп – на малой родине артистки.

«Я потом пожалела о том, что взяла псевдоним. Не надо было этого делать, потому что ты энергию чужую берешь», - сказала исполнительница.

То, что придется менять документы, Распутину не пугает. «А куда деваться?» - говорит певица.

Перед зрителями она по-прежнему будет выступать под псевдонимом Маша Распутина – боится, что «люди не поймут».

Ранее сообщалось, что дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина взяла имя Татьяна Лилиан Плаксин. Долгое время она носила фамилию отца – бизнесмена Александра Плаксина, четвертого мужа певицы. Сейчас же она отказалась от его имени и отчества.