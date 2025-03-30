«Какой дурак был»: Олег Шепс вспомнил, как преследовал девушку из-за несчастной любви

Олег Шепс признался, что пережил несчастную любовь. По словам экстрасенса, тогда он сильно переживал из-за разрыва и даже преследовал возлюбленную.

Во время одного из испытаний, где нужно было использовать свои силы, Олег подметил, что трагедия в семье случилась из-за несчастной семьи. Тогда Шепс вспомнил историю из прошлого, когда он был влюблен.

Экстрасенс уточнил, что он всегда был романтиком, так как любовь в его жизни занимает важное место. Олег уверен, что не только женщины могут быть сентиментальными и чувствительными

«Думаете, мужики не такие чувствительные, как женщины? Это не так. У меня была похожая история. Я ходил под окнами, караулил девчонку, на крышу залезал, ноги свешивал. А сейчас думаю: "Какой дурак был"», — резюмировал Олег.

Шоумен признался, что после расставания был сломлен, из-за чего впал в отчаяние.

«Я романтик по натуре... И я очень сильно любил одного человека. В ее вине не было ничего, но когда мы расстались, мне казалось, что жизнь потеряла смысл. Я думал: все, больше никого такого не встречу, никто мне не нужен», — поделился Олег в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Ранее мы писали о том, что звезды «Битвы экстрасенсов» Александр и Олег Шепсы рассказали о своих отношениях после конфликтов.

Также сообщалось, что сын Ирины Дубцовой вышел в свет с новой спутницей после расставания с Худяковой.