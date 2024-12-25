Звезды «Битвы экстрасенсов» Александр и Олег Шепсы рассказали о своих отношениях после конфликтов

Братья-медиумы Александр и Олег Шепсы заявили, что помирились. На шоу «Битва сильнейших» и «Экстрасенсы. Реванш» они постоянно ссорились. Но им все-таки удалось уладить все конфликты.

Так как братья занимаются одним и тем же, то часто спорят по поводу методов работы. Случаются у них неприятные моменты и из-за борьбы за первенство. Александр, как старший, считает себя авторитетнее, однако Олег не согласен, что в чем-то уступает родственнику. Порой у них на проектах происходили такие конфликты, что зрители думали — их близкому общению пришел конец. Но это не так.

Шепсы признались, что больше не ругаются. Сейчас у них все хорошо, и они уже готовы к новому сезону «Битвы сильнейших».

К слову, последний конфликт братьев произошел на реванше. В одном из выпусков Александр принял участие как гость. Однако Олег не смог его обнаружить.

«Мы проходили мимо в этих балахонах, и я увидел, что он уже тогда засуетился. Он меня и не узнал, где я дальше. Парфюм уловил, а дальше меня и не увидел», — заявил старший Шепс в шоу «УТРО. ТНТ».

Ранее Александр Шепс вспомнил о жестком расставании с Мэрилин Керро.