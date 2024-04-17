«Какое-то кокетство»: Собчак высказалась об аскетизме Павла Дурова

Журналистка и блогерша Ксения Собчак прокомментировала недавнее интервью основателя Telegram Павла Дурова, в котором он заявил, что, несмотря на финансовое благополучие, у него нет в собственности недвижимости, самолетов и яхт. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Я вот люблю Дурова во всем, кроме этого посыла про «нет ни яхт, ни недвижимости». Чувак, ты эти деньги не украл, ты их честно заработал, так почему же не сделать свое жизнь полной этих милых олигархических удовольствий. Очевидно же, что на яхте удобнее, чем на пароме. И на частном джете лучше, чем экономом Победы. Поэтому есть в этом какое-то кокетство», - написала журналистка.

Собчак также отметила, что человек не должен ограничивать себя в удовольствиях и комфорте, когда честно заработал на них. Она также добавила, что «жизнь коротка, чтобы изображать аскезу».

Ранее Павел Дуров признался, что отказался от переезда в США после нападения грабителей.

Также Ксения Собчак высмеяла слухи о своей беременности.