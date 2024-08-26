«Какими чушпанами мы были»: Ида Галич сравнила себя с 14-летней дочкой Брежневой

Блогер Ида Галич сравнила себя с 14-летней дочкой Веры Брежневой. Ида порассуждала о взрослении детей в Telegram-канале.

В личном блоге Ида сравнила себя в 14-летнем возрасте с дочкой Брежневой, показав архивное фото. На втором снимке запечатлена наследница Веры в боди, подчеркивающем фигуру. Ида отметила, что не осуждает девушку. Более того, она назвала ее красавицей. Сравнение фотографий натолкнуло блогера на размышления о том, что современные дети быстро растут и становятся взрослыми.

«Ни капли осуждения. Просто как быстро растут чужие дети. Сейчас. И какими чушпанами мы были в их возрасте», — высказалась Ида.

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