«Нужно срочно делать операцию»: певец Анатолий Цой попал в больницу

Певец Анатолий Цой попал в больницу. В беседе с mk.ru 35-летний исполнитель рассказал о проблемах со здоровьем, которые мучают его с детства.

Знаменитость пожаловался на затрудненное дыхание. Он вспомнил, как в детстве много дрался и ломал перегородку носа, также он профессионально занимался кик-боксингом. В итоге у него перестала дышать одна ноздря, в правой пазухе образовалась киста. Проблему пришлось решать.

«В какой-то момент врач сказал, что откладывать больше нельзя, и нужно срочно делать операцию. В итоге мне ее провели между съемками и концертами. Я сам не ожидал, что такое возможно, но буквально на следующий день после операции я уже был в кадре утренней программы, где я ведущий, а через три дня полноценно вышел в рабочий режим», – поделился Анатолий.

Цой назвал случившееся большим испытанием и призвал людей следить за своим здоровьем, чтобы потом не исправлять последствия. После хирургического вмешательства певец уехал к морю.

«Так как я перенес операцию по исправлению перегородки носа, то мне особенно полезен насыщенный морской воздух. Я решил поехать в Турцию на день рождения друга. Мы наслаждались теплым приморским климатом, которого очень не хватает в Москве», – отметил он.

Исполнитель воспользовался редким моментом, чтобы отдохнуть, и посетил семью. Ему удалось провести несколько дней в Кыргызстане.

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