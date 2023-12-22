«Скромнее надо быть»: Айза прокомментировала скандальную вечеринку Ивлеевой

Популярная блогерша, бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай высказалась о скандальной «голой» вечеринке телеведущей Насти Ивлеевой в Москве. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Как считает блогерша, мероприятие прошло весело и ярко. Звезда подчеркнула, что не употребляет алкоголь, однако все равно хотела бы посетить вечеринку Ивлеевой, чтобы «выгулять красивое тело».

Айза уточнила, что после организации скандального мероприятия телеведущая столкнулась с критикой и просьбами проверить ее в налоговой. Экс-избранница Гуфа предположила, что Ивлеева будет вынуждена терпеть «сильнейший хейт».

«А вообще, скромнее надо быть, людям тяжко сейчас везде. Да и понты это прям из 90-х. Когда люди добрались до бабок и сливали на все «модное», чтобы все видели какой ты крутой. Богатые люди ведут себя тихо», - заявила блогерша.

При этом Айза также отметила, что зависть является встроенной человеческой сущностью. Она добавила, что не все люди способны с ней справиться.

Ранее Айза попросила рэпера Гуфа забыть про нее и их общего сына Сами.