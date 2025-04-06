«Какие-то кризисные моменты»: Александр Буйнов раскрыл, почему может развестись с женой

Александр Буйнов рассказал о кризисах, которые возникают в браке.

Артист не стал скрывать, что в их семье не все так идеально, как кажется на первый взгляд со стороны. По словам Буйнова, у них с супругой Аленой Гутман иногда случаются серьезные ссоры, из-за чего многократно поднималась тема развода.

«Мы не отличаемся от других пар. И раз в год у нас бывают какие-то кризисные моменты, Почти серьезно подходим к моменту, что она может стать бывшей или я стать бывшим. Но я в своей голове никогда не укладывал эту мысль по-настоящему», — разоткровенничался Буйнов в беседе с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Также Буйнов раскрыл, что однажды он влюбился в другую женщину, будучи в браке со второй супругой. Тогда певец был готов развестись и даже бросить семью, но не мог из-за любви к дочери.

«У меня был продолжительный роман, настоящая страсть. Жил на два дома. Неоднократно возвращался к супруге, чтобы собрать вещи, но тут подходила дочь Юля, умоляла меня остаться. В результате я рвал отношения с той, другой, но уже через несколько дней опять был у нее», — делился ранее артист.

Сейчас в браке певец часто выясняет отношения с женой Аленой, что по его словам абсолютно адекватно в семейных отношениях: они не только ругаются, но и даже дерутся. Буйнов сообщил, что она даже может распускать руки.

Также сообщалось, что Александр Буйнов заявил, что заболел раком в наказание за свои поступки.

Также сообщалось, что Александр Буйнов привел 19-летнего внука на съемки ТВ-шоу.