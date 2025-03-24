Певец Александр Буйнов привел 19-летнего внука на съемки ТВ-шоу

Певец Александр Буйнов в честь своего юбилея согласился на съемки ТВ-передачи. На шоу были приглашены друзья и близкие артиста, в том числе 19-летний внук, который вырос, по мнению поклонников исполнителя, красавцем.

Александр Буйнов-младший пришел в студию передачи «МАЛАХОВ» и приковал к себе взгляды всех гостей, которые отметили привлекательность молодого человека. Внук на голову выше своего звездного дедушки.

«Горжусь им. От него исходит безмерная любовь — и я это чувствую», - поделился певец.