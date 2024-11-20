«Какая паль?»: Полина Гагарина вышла из себя, когда ее бриллианты назвали подделкой

Певица Полина Гагарина возмутилась из-за сравнения ее бриллиантов с подделкой. Об этом сообщает StarHit.

Певица пришла на съемки «ШБ-шоу», где произошел инцидент на съемочной площадке. Полина тщательно продумала образ для программы, отдав предпочтение алому платью и колье из бриллиантов. Продюсер шоу усомнился в подлинности драгоценностей и сравнил их с «палью». Кроме того, с помощью специального прибора он решил проверить украшение на факт подделки. Гагарина дала понять, что возмущена поведением продюсера. Она попросила его «не тыкать своей палочкой».

«Какая паль?! Не тыкай, пожалуйста, своей палочкой, мне жалко — вдруг ты поцарапаешь! Ты стоишь на моем платье», — высказалась певица.

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