У признанной банкротом Елены Блиновской обнаружили элитную недвижимость в Дубае

Объявленная судом банкротом «королева марафонов» Елена Блиновская оказалась владелицей элитной недвижимости в Дубае.

Как пишет Woman.ru, в собственности у блогера значатся апартаменты в престижном жилом комплексе Dubai Hills стоимостью 245 тысяч долларов (24 миллиона рублей).

Кроме того, на нее записана вилла стоимостью минимум 898 тысяч долларов (почти 90 миллионов рублей).

Еще одним зарубежным объектом недвижимости Блиновской значится квартира в Madinat Jumeirah Living. Стоимость жилья в этом комплексе начинается от 1,3 миллиона долларов (137 миллионов рублей). При этом у «королевы марафонов» лучшие апартаменты, которые могли обойтись ей в 8 миллионов долларов (около 789 миллионов рублей).

Также у блогерши около 20 объектов элитной недвижимости в нескольких регионах России. Вся эта недвижимость также будет распродана в счет погашения долгов по налогам.

Федеральная налоговая служба (ФНС) оценивала долг Блиновской в 1,4 миллиарда рублей. Из них задолженность по налогам — 918 миллионов рублей, остальное — пени и штрафы. В начале октября юрист Иван Морозов рассказывал, что Блиновская полностью погасила перед налоговой долг по НДФЛ на сумму более 320 миллионов рублей. В настоящее время она находится в СИЗО.

Ранее адвокат, представляющий интересы Елены Блиновской, заявил, что она не хотела становиться банкротом. По его словам, блогер «способна самостоятельно погасить все долги».