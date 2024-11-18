Раскрыты изменения в райдере Полины Гагариной

Российская певица Полина Гагарина решила убрать коньяк и виски из своего райдера после скандального концерта Глюкозы в Красноярске. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, еще полгода назад в райдере исполнительницы вместе со стандартными сырными и мясными тарелками были указаны 2-летний виски, шампанское Ruinart за 25 тысяч рублей, а также пол-литровая бутылка коньяка Courvoisier VSOP. Однако после скандала с Глюкозой Гагарина решила убрать большую часть спиртного из списка требований, оставив лишь вино — красное Saint-Joseph Domaine Pierre Gaillard и белое Jean-Marie Reverdy Charme de Loire Sauvignon Blanc.

Уточняется, что в настоящий момент за рекламную съемку с участием артистки заказчикам придется отдать 11 млн рублей. При этом желающим также придется выкупить права на размещение: стоимость одного месяца составляет 22 млн, полгода – 45 млн.

Напомним, 20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, очевидцы которого рассказали, что артистка чуть не сорвала шоу. Знаменитость не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Позднее исполнительница призналась, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

Ранее Владимир Пресняков публично признался в чувствах к Полине Гагариной.