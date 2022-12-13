«Какая красивая пара»: в Сети рассекретили личность жениха Анастасии Волочковой

46-летняя балерина Анастасия Волочкова долгое время все никак не могла устроить свою личную жизнь. Поклонники переживали, что артистка так и останется со свободным сердцем, однако вчера экс-прима шокировала новым заявлением – она собирается выходить замуж.

О своем женихе при этом Волочкова ничего не рассказала. Многие даже подумали, что девушка сказала это в порыве злости после высказывания уральской свахи. Напомним, она сообщила, что Анастасия обратилась к ней за поиском кандидатов для отдыха на Мальдивах, но они отказались встречаться с балериной.

После громкого заявления артистки прошло совсем ничего, а в Сети неожиданно появились новые фотографии с счастливой Волочковой и молодым мужчиной. Поклонники уверены, именно он является тем самым тайным возлюбленным Анастасии. И речь идет о Прохоре Шаляпине. На днях он приехал к ней домой, откуда и поделился несколькими снимками. Фанаты тут же стали поздравлять пару и писать, что они прекрасно смотрятся вместе: «Настя, Прохор, вы, такая красивая пара. Поздравляю вас со свадьбой, надеюсь, мы не ошиблись»; «Ну наконец-то богиня Волочкова нашла себе мужика, а то мы пря переживать начали»; «Неужели они женятся? Что ж, совет да любовь вам, ребята».

В этот же день после визита Прохора Волочкова опубликовала пост, в котором показала 10 огромных букетов белых роз. Сомнений нет – их подарил жених балерины. «Это любовь! Я ждала этого мужчину всю мою жизнь! Это мой Дед Мороз! Вам всем такого желаю!» - подписала фотографию Анастасия Волочкова.

Пока экс-прима все еще скрывает своего избранника, и фанатам стоит только ждать и надеяться, что их предположения окажутся верны.

Ранее Анастасия Волочкова отреагировала на новости о романе Никиты Джигурды с молодой певицей.