Волочкова обратилась в агентство, чтобы найти нового «Сергея» для отдыха на Мальдивах

Одинокая балерина Анастасия Волочкова обратилась в брачное агентство, чтобы ей подобрали состоятельного мужчина для январского отдыха на Мальдивах. Однако сваха не смогла удовлетворить запросы: звезде нужен олигарх с яхтами.

Даже те, кого отобрали в агентстве, услышав имя Волочковой, отказались от встречи. Люди не хотят оказаться в эпицентре какого-либо скандала.

Предыдущий спутник балерины по имени Сергей женился. К 3 января Волочковой нужен новый «Сергей», который оплатит билет и повезет на частном самолете.

Ранее к балерине в дом наведался мужчина в костюме Деда Мороза. Волочкова призналась, что он стал для нее новогодним подарком.