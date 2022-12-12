10:09, 12 декабря 2022
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Волочкова обратилась в агентство, чтобы найти нового «Сергея» для отдыха на Мальдивах
Одинокая балерина Анастасия Волочкова обратилась в брачное агентство, чтобы ей подобрали состоятельного мужчина для январского отдыха на Мальдивах. Однако сваха не смогла удовлетворить запросы: звезде нужен олигарх с яхтами.
Даже те, кого отобрали в агентстве, услышав имя Волочковой, отказались от встречи. Люди не хотят оказаться в эпицентре какого-либо скандала.
Предыдущий спутник балерины по имени Сергей женился. К 3 января Волочковой нужен новый «Сергей», который оплатит билет и повезет на частном самолете.
Ранее к балерине в дом наведался мужчина в костюме Деда Мороза. Волочкова призналась, что он стал для нее новогодним подарком.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Программа «Ты не поверишь!» на НТВ
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: