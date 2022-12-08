«Не хочу видеть»: Волочкова в шоке от романа Джигурды с молодой певицей
Вокруг личной жизни эпатажного актера Никиты Джигурды ходит множество слухов. Раньше 61-летнего мужчину часто видели в объятиях балерины Анастасии Волочковой, а теперь он проводит все свое время с начинающей певицей Ирэн Волынской. Танцовщица в шоке от поведения близкого друга.
Недавно в Сети появилось видео, на котором Никита сидит в кафе с юной красавицей, а потом целует ее в губы на глазах у других людей. При этом знаменитость называет спутницу богиней! А ведь так он называет только свою жену – фигуристку Марину Анисину и балерину Волочкову.
«Богиня, Ирэнушка. То, что ты красавица — ты это знаешь. И то, что ты входишь в этот ад шоу-бизнеса — это смелость. Я готов тебя, девочка, поддержать, вдохновлять и оберегать… Ты понимаешь, что это сложно, но богиня Ирэна покажет свою душу, красоту», – говорил на кадрах Джигурда.
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Сама Волынская делилась с журналистами, что очень счастлива рядом с актером и благодарна за этот «подарок судьбы». А вот Анастасия, когда услышала об их отношениях, очень разозлилась. Она поделилась своими эмоциями в беседе с «МК».
«У меня зажглась ревность, потому что Никита Джигурда — это мой друг, он меня называет «Богиня Волочкова». Я других богинь не хочу видеть рядом с ним», – рассказала балерина.
Артистка добавила, что потерпит рядом с собой только Анисину, которая тоже является «богиней» Никиты. Фигуристка якобы даже благословила их на эпатажные истории.
«Ирэн я не знаю, не могу сказать о ней ни плохого, ни хорошего, но, если Никита ей симпатизирует, я с уважением принимаю этот выбор. Хотя вспышки ревности у меня есть. Никиту ожидает серьезный разговор. «Богиня» у него одна, кроме жены», – отметила Волочкова.
Анастасия добавила, что Джигурда живет в пяти минутах от нее, поэтому она обязательно заглянет к нему в гости, чтобы задать парочку вопросов.