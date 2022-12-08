«Не хочу видеть»: Волочкова в шоке от романа Джигурды с молодой певицей

Вокруг личной жизни эпатажного актера Никиты Джигурды ходит множество слухов. Раньше 61-летнего мужчину часто видели в объятиях балерины Анастасии Волочковой, а теперь он проводит все свое время с начинающей певицей Ирэн Волынской. Танцовщица в шоке от поведения близкого друга.

Недавно в Сети появилось видео, на котором Никита сидит в кафе с юной красавицей, а потом целует ее в губы на глазах у других людей. При этом знаменитость называет спутницу богиней! А ведь так он называет только свою жену – фигуристку Марину Анисину и балерину Волочкову.

«Богиня, Ирэнушка. То, что ты красавица — ты это знаешь. И то, что ты входишь в этот ад шоу-бизнеса — это смелость. Я готов тебя, девочка, поддержать, вдохновлять и оберегать… Ты понимаешь, что это сложно, но богиня Ирэна покажет свою душу, красоту», – говорил на кадрах Джигурда.