Как живет единственная дочь умершей от рака Евгении Брик

Дочь умершей от рака Евгении Брик сыграла в кино смертельно больную девочку. Об этом сообщает Kp.ru.

3 года назад ушла из жизни Евгения Брик, которая боролась с раком. Семья актрисы тяжело восприняла ее кончину. Так, Валерий Тодоровский сосредоточился на работе и воспитании 15-летней дочки Зои. Подросток большую часть времени уделяет учебе, занимается музыкой, а на каникулах снимается в кино.

В конце 2024 года был представлен фильм «Тинатин», где Зоя сыграла главную роль — смертельно больную девочку. Ее партнерами стали Павел Табаков, Денис Шведов и Агния Дитковските. Проект получил приз молодежного жюри на кинофестивале в Италии, также он был отмечен на киносмотрах в Колумбии.

Валерий отмечает, что съемки в кино — желание дочки, которое он поддерживает.

Ранее кинокритик Александр Шпагин сообщил о состоянии Тодоровского после смерти жены. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что актер из «Склифосовского» Олег Юдин перед смертью расстался с 28-летней девушкой.