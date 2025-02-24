Актер из «Склифосовского» Олег Юдин перед смертью расстался с 28-летней девушкой. Об этом сообщает aif.ru.

22 февраля стало известно о смерти Олега Юдина. Актер скончался от постковидного синдрома. Как выяснилось, незадолго до кончины он расстался с молодой девушкой, с которой познакомился менее года назад. Отношения пары развивались стремительно: избранница Олега переехала к нему, обустроила квартиру, но со временем «стала прессовать» актера разговорами о свадьбе и детях. В свою очередь, Юдин признался, что не может дать ей желаемого.

«Она к нему переехала, навела там марафет, готовить стала щи-борщи, потому что он питался вечно пельменями, сардельками. А потом у них случился конфликт. Она стала его прессовать по поводу того, что хочет ребенка, замуж, какого-то постоянства. В конце концов он сказал, что уже в том возрасте, когда ребенка не поднять, извинился, что не может ей дать желаемого, и они расстались. Вот этот роман был где-то с мая по октябрь», — сообщил приятель актера.

Друг умершего добавил, что в последний раз общался с ним 29 января. После этого его телефон был отключен.

Ранее мы писали, что умерший актер из сериала «След» Олег Юдин последнее время работал на заправке. Подробности читайте в этой новости.