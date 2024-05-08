«Выглядит прекрасно и молод духом»: кинокритик рассказал о возвращении Тодоровского в кино после смерти жены

Кинокритик Александр Шпагин рассказал о том, как живет и работает режиссер Валерий Тодоровский спустя два года после смерти жены Евгении Брик. По его словам, кинематографист никуда не исчезал. Он по-прежнему творит и в скором времени зрители, возможно, увидят его новый фильм. Об этом он сообщил в беседе с порталом «Страсти».

8 мая Тодоровский отмечает 62-летние. Это уже второй день рождения, который он празднует без супруги. В 2022 году актриса умерла от рака. Сам Валерий комментариев по этой теме предпочитает не давать. Лишь один раз он делился с журналистами, что старается справляться с горем, погружаясь в работу.

За последнее время Тодоровский, действительно, выпустил немало новых проектов. Это сериалы «Актрисы», «Кеша должен умереть» и многие другие. Но в них он выступал в качестве продюсера. Ходили слухи, что к режиссуре Валерий не возвращается из-за потери вдохновения после смерти Евгении, но, по мнению Шпагина, это не так.

«Он человек холодновато-рациональный, как рассказывают мне о нем. Я знаю его как человека очень спокойного. Но те люди, которые с ним близко работают, говорят, что смерть жены не особо на него повлияла. Либо он не показывает свои переживания. У меня такое ощущение, что Валерий Тодоровский очень легкий человек. Может быть, я не прав, но у таких людей всегда одинаково хорошее настроение. И ничто их не может с их легкого пути свернуть. Поэтому, конечно, все знают Валерия Тодоровского как чрезвычайно ответственного человека, отвечающего за свои слова, что немаловажно», - отметил критик.

Также Шпагин подчеркнул, что продюсерская и режиссерская деятельности всегда в жизни Тодоровского развивались параллельно. И есть вероятность, что скоро он покажет свою новую впечатляющую работу.

«После «Гипноза» он сразу снял «Надвое», и это был большой сериал. Сейчас он что-то снимает. Продюсирование и режиссура всегда в его жизни шли параллельно. Думаю, в ближайшее время стоит от него ждать выдающихся проектов. Он и выглядит прекрасно для своего возраста, и молод духом. Он абсолютно в силе. Он даже позволяет себе экспериментировать в виде того же фильма «Гипноз». Я легко верю, что сейчас он готовит очередной, если не шедевр, то очень значительный фильм или сериал, который прекрасно выстрелит в нас через неделю, через месяц или через год», - рассказал Шпагин.

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