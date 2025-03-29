«Зачем испытывать судьбу?»: Лена Катина заговорила о третьей беременности

В 2022 году Лена Катина вышла замуж во второй раз за бизнесмена Дмитрия Спиридонова, у супругов есть сын Демьян. Избранник певицы мечтает еще об одном ребенке, но она говорит, что не готова снова становиться мамой.

Артистке сейчас уже 40 лет, сына она родила при помощи кесарева сечения. Поэтому забеременеть ей можно будет только через год-два.

«Физически это тяжело. И потом страшно, что чем ты старше, тем больше риск всяких заболеваний. У меня двое здоровых детей, зачем испытывать судьбу?» — рассказала экс-солистка «Тату» в интервью «Антенне-Телесемь».

Исполнительница не стала долго сидеть в декрете и быстро вернулась на сцену. Однако с первым ребенком ей пришлось гораздо раньше начать выступать из-за финансовых трудностей. Сейчас же Елена признается, что позволила себе побыть мамой на все 100%.

В первом браке со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем Елена родила сына Александра. Сейчас ему девять лет.

Ранее Катина рассказывала о преследованиях фаната. По словам певицы, психически неуравновешенный человек то хотел жениться на ней, то покупал пистолет, чтобы убить. Перед поездкой в Польшу для выступления ей писали поклонники, предупреждая об опасности. Тогда ее команда обратилась в полицию – Катиной усилили охрану.