Обвиненная в чрезмерной худобе Сысоева рассказала о секретах питания

Надежда Сысоева заявила, что поддерживает форму с помощью интуитивного питания. Актриса и юмористка раскрыла секрет стройности Леди Mail.

Надежду Сысоеву часто обвиняют в чрезмерной худобе. Однако сама юмористка утверждает, что придерживается интуитивного питания и не ограничивает себя в еде. Надежда может себе позволить и выпечку, и халву. При этом она старается не есть много хлеба и картофеля, которые «отражаются на фигуре».

«У меня интуитивное питание: я ем все что мне хочется, без особых ограничений. Стараюсь каждый день есть овощи, пить много воды, так как у меня есть пристрастие к флэт уайту. Из сладкого я люблю как халву, так и с удовольствием могу приготовить шарлотку. Конечно, стараюсь не есть много хлеба и картофеля — это все отражается на фигуре», — высказалась знаменитость.

Также Сысоева делает аппаратные массажи и много гуляет — пешие прогулки заменяют ей кардио.

«Также люблю ручные и аппаратные массажи, немного легкой йоги. И, конечно, ежедневная прогулка с Расти заменяет мне кардио. Летом достаю свой велосипед и катаюсь по паркам и набережным Москвы», — резюмировала она.

Ранее Надежда Сысоева обратилась к хейтерам после критики ее фигуры. Подробности читайте в этой новости.