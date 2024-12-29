«Как в сказке»: Мария Погребняк рассказала о знакомстве с новоиспеченным мужем

Мария Погребняк рассказала о знакомстве с новым мужем.

Блогерша вспомнила, как встретилась с любимым мужчиной в канун Нового года, когда она заранее договорилась с подругами отметить праздник. Тогда их женская компания отправилась в ресторан, где одна из подруг Марии встретила компанию друзей, в которой и оказался Игорь Головинский.

Девушка не стала скрывать, что до знакомства с бизнесменом не думала о создании семьи и о замужестве, так как после развода ей хотелось полностью погрузиться в работу и воспитание детей. В тот момент, по словам Марии, все случилось неожиданно.

«Внешне он мне, безусловно, понравился, симпатичный парень. Но когда он сказал, что не был женат и у него нет детей, тут у меня в голове сразу возник вопрос: "Что с тобой не так? Значит есть какие-то подводные камни, может, он — тусовщик?"» — призналась Погребняк в личном блоге.

Мария сообщила, что она сразу понравилась мужчине, который не растерялся и сразу после знакомства попросил ее номер телефона. Однако на тот момент Погребняк отказала делиться контактными данными. Она была уверена, что мужчина всегда сам сможет найти номер, если захочет.

Через время бизнесмену все же удалось разузнать номер телефона и связаться с ней, но общение было не долгим. А через полгода у пары состоялась встреча, где они и поняли, что созданы друг для друга.

«Дальше, как в сказке! Мы путешествовали по Италии, потом во Францию, а затем на концерт Ашера», — добавила Погребняк.

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