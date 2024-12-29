Потратившая миллионы на пластику Мария Погребняк выставила на продажу элитный автомобиль

Блогер Мария Погребняк после череды пластических операций продает свой элитный автомобиль. Она решила расстаться с белым Mercedes-Benz G-Класса.

Как рассказала Telegram-каналу «Звездач» автоэксперт Мария Посеницкая, Мария может в среднем получить за машину 5 миллионов рублей.

«Автомобиль Марии не новый, но таким машинам возраст не помеха. Они ценятся независимо от года выпуска. Это Гелендваген примерно 2012-2015 года выпуска. Его стоимость сейчас около 5 миллионов рублей, но она может колебаться в зависимости от комплектации и пробега», - сказала специалист.

Ранее хирург Денис Агапов рассказал, что Мария Погребняк потратила на пластические операции почти 3,5 миллиона рублей. Он предположил, что блогеру сделали ремоделирование кончика носа. Также Мария перенесла эндоскопическое ушивание диастаза прямых мышц живота и репротезирование молочных желез.