«Готова светить своим творчеством»: Волочкова обратилась к россиянам в преддверии праздников

В преддверии новогодних праздников Анастасия Волочкова обратилась к поклонникам.

Балерина пожелала россиянам, чтобы в 2025 году россиян окружали только добрые и искренние люди вокруг. Кроме того Волочкова подчеркнула, что готова приносить радость людям своим творчеством и что в ее лице можно найти верного товарища.

Также она пожелала всем только исполнения всех желаний и воплощения целей в жизни.

«Чтобы нас всех окружали добрые люди, настоящие, искренние и светлые — такие, которые будут рядом с нами в тот миг, когда это поистине нужно... В моем лице, я хочу, чтобы вы все знали, у вас есть настоящий друг. Я готова светить своим творчеством всегда, что я буду делать и в новом году тоже. Всем-всем желаю большого человеческого счастья. Знайте, что я всегда с вами», — заявила Волочкова в беседе с изданием Газета.Ru.

Анастасия подчеркнула, что в предстоящем году время нужно проводить только так, чтобы оно приносило пользу сердцу и душе и только с близкими и родными людьми.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова «разнесла» посетителей и артистов Большого театра.

Также сообщалось, что Анастасия Волочкова рассказала, как бывшие сливали ее личные фото.