Как у Фредди Меркьюри и Леди Гаги: раскрыты вокальные способности Ольги Бузовой

Вокальные данные Ольги Бузовой нередко становятся предметом критики. Певица поспешила развенчать все мифы и заявила, что может брать три октавы.

Отметим, что диапазоном голоса в три октавы могу похвастаться британский вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Также три октавы могла «взять» американская певица Леди Гага.

«Ну, в общем, теперь я знаю, что у меня три октавы», — приводит слова Ольги Telegram-канал «Светский хроник».

Бузова призналась: когда ей это сказали, она спросила, что такое октава, так как не знала до этого значение термина.

Напомним, Ольгу Бузову вычеркнули из стоп-листа и впервые пригласили на «Песню года». 37-летняя артистка получила премию за хит «Верни», который написали Михаил Гуцериев и Дарья Кузнецова.

Ранее звезда «Дома-2» рассказал, почему Бузова до сих пор одинока. Подробности можете прочитать в этой статье.