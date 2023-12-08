«Печати ставить негде»: звезда «Дома-2» рассказал, почему Бузова до сих пор одинока
Звезда «Дома-2» Абрикосов заявил, что Бузова одинока из-за отсутствия скромности.
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Звезда телепроекта «Дом-2» Май Абрикосов высказал свое мнение о причинах того, почему Ольга Бузова до сих пор не замужем. Блогер назвал отрицательные качества певицы и заявил о ее мстительности. Свои рассуждения он опубликовал в личном Telegram-канале.
По мнению блогера, Бузова ничем не отличается от других не очень интересных звезд. К этому списку он добавил и Сергея Лазарева. А вот Волочкова, которую часто критикуют за распитие спиртного, хотя бы является известной балериной. Ее запомнят именно такой, уверен Май. Звезда соцсетей продолжил высказываться о Бузовой.
«Кому нужна жена, на которой печати ставить негде? Вместо скромности Бузова демонстрировала свои обнаженные фотографии, распустила слухи о каких-то немолодых покровителях», – написал Абрикосов.
Он также отметил, что ряд известных личностей, включая Бузову, приучили себя и прессу к постоянным скандалам, утверждая, что чем больше шума, тем выше рейтинг. Бывший участник «Дома-2» заверил, что знает нечто о певице, что она предпочла бы скрыть от публики.
«Анастасия Волочкова безобидный человек, она не подлая. В отличие от Бузовой, которая публично не отвечает на оскорбления, но мстит втихую, исподтишка вонзает ножи в спину», – добавил Май.
Абрикосов подчеркнул, что настоящие знаменитости не скрывают свою естественность, не прибегают к фотошопу, не боятся показать морщины и седину. В качестве примера он привел Александра Градского, который оставался великим певцом, несмотря на скандалы, связанные с его именем.
Ранее звезда «Дома-2» Абрикосов раскритиковал Лазарева из-за скандала с Волочковой.