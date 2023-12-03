Ольгу Бузову вычеркнули из стоп-листа и впервые пригласили на «Песню года»

Поющая телеведущая Ольга Бузова впервые за свою карьеру выступила на главном новогоднем концерте «Песня года». 37-летняя артистка получила премию за хит «Верни», который написали Михаил Гуцериев и Дарья Кузнецова.

«Я никогда не покупала награды и подписчиков в соцсетях. Живу по принципу быть, а не казаться. Я всегда знала, что я номер один. И вот я дождалась своей заслуженной «Песни года», - сказала Бузова в беседе с Kp.ru.

Она призналась, что долгие годы была в стоп-листе на многих мероприятиях, поэтому счастлива наконец-то стать частью музыкальной истории.

«Я, как и все мы, всё детство и юность смотрела концерты «Песни года», они были как глоток воздуха музыки, которая всегда меня вдохновляла», - отметила Ольга, добавив, что ее мечта стала реальностью благодаря любви и поддержке поклонников.

Ранее мы писали, что телеведущая Лера Кудрявцева впервые выступила на «Песне года» в качестве певицы. Вместе с близкой подругой, юристом Катей Гордон она исполнила песню «Дамы за 30». После номера ведущий концерта Сергей Лазарев оценил вокальные данные 52-летней Кудрявцевой и в шутку сравнил ее с Ольгой Бузовой. При этом Лера обиделась.