Опубликовано 28 ноября 2024, 13:541 мин.
«Как у Чебурашки!»: певица Алсу назвала свой главный комплекс
Алсу заявила, что комплексует из-за ушей и хочет исправить их с помощью хирурга.
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41-летняя Алсу комплексует из-за ушей и хочет исправить их при помощи пластики. Певица сравнила себя с Чебурашкой в эфире шоу «Черное/белое».
Журналист поинтересовался у Алсу, что бы она хотела исправить в себе с помощью хирургического вмешательства. Певица призналась, что стесняется своих ушей и задумывается про пластику.
«У меня сильно торчат уши. Видишь, я лопоухая. Я не могу делать сильно зализанные прически, потому что у меня торчат уши, как у Чебурашки!» — заявила знаменитость.
Ранее певица Алсу объяснила, зачем набила новую татуировку. Подробности читайте в этой новости.
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