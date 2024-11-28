«Как у Чебурашки!»: певица Алсу назвала свой главный комплекс

41-летняя Алсу комплексует из-за ушей и хочет исправить их при помощи пластики. Певица сравнила себя с Чебурашкой в эфире шоу «Черное/белое».

Журналист поинтересовался у Алсу, что бы она хотела исправить в себе с помощью хирургического вмешательства. Певица призналась, что стесняется своих ушей и задумывается про пластику.

«У меня сильно торчат уши. Видишь, я лопоухая. Я не могу делать сильно зализанные прически, потому что у меня торчат уши, как у Чебурашки!» — заявила знаменитость.

Ранее певица Алсу объяснила, зачем набила новую татуировку. Подробности читайте в этой новости.

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