«Сами по себе уши оттопыриться не могли»: пластический хирург рассказал об операциях жены Цекало
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33-летняя жена продюсера и шоумена Александра Цекало нередко дает общественности повод поговорить о себе. Но если ранее все обсуждали экстремальное похудение Дарины Эрвин, то теперь она поразила пользователей Сети неестественными лопоухими ушами, но опровергла слухи о пластике. Пластический хирург Сергей Свиридов в беседе с сайтом «Страсти» заверил, что Дарина лукавит, говоря, что ее уши увеличились на фоне снижения веса.
«Я, как специалист, всегда сравниваю детские и юношеские фотографии человека, а также снимки, сделанные за последнее время. Могу сказать, что Дарина Эрвин выполнила не одну, а несколько пластических операций. Во-первых, это ринопластика. Ее нос стал уже, ушла расширенная средняя часть спинки носа. В детском и юношеском возрасте она у нее была шире. Сейчас нос Дарины достаточно узкий. Еще одна операция - удаление комков Биша. Она придала ее лицу худобу и треугольность. Также Эрвин увеличила себе проекцию подбородка. Если раньше он у нее был средней степени выраженности, то сейчас он значительно выступает. Такая операция имеет название ментопластика. Есть несколько вариантов ее выполнения: с помощью силиконовых имплантатов или филлеров, либо подбородочная часть выдвигается вперед. Ну и конечно же, Дарине была произведена коррекция ушных раковин с целью создания детского лопоухого вида»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Как пояснил специалист, чаще всего дети имеют такие уши. К возрасту семи-девяти лет родители стараются скорректировать данную эстетическую особенность своих детишек, чтобы ушки были прижатыми. У Дарины Эрвин же уши наоборот всю жизнь были прижаты. А сейчас они похожи на уши эльфа.
Доктор Свиридов заверил, что сами по себе уши так оттопыриться не могли, так как состоят из плотной субстанции, хряща, который не разгибается без хирургического воздействия.
«Конечно, утверждения, что уши изменились после похудения – миф! Кроме того, если присмотреться к ушной раковине Дарины, можно увидеть, что все ее отделы имеют деформацию, что косвенно может указывать на проведение операции с ушным хрящем. Такая операция иногда даже проводится с использованием реберного хряща, который будто бы подшивается сзади и является опорной планкой для выпрямления собственного хряща. Такой вариант операции Дарина и выполнила»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
По словам Сергея Свиридова, все пластические операции на ушных раковинах являются несложными. Они проводятся без наркоза – под местной анестезией и имеют реабилитационный период около двух недель.
«Бывают уши небольшого размера, непропорциональной формы. Тогда либо используется имплантат ушной раковины, либо она наращивается реберным хрящом. Также она может немного выводиться из слухового прохода и становиться несколько больше по размеру. Но это очень непопулярная операция. Ведь мало кто хочет увеличить уши. Их чаще прижимают или уменьшают мочки, уменьшают выступ ушной раковины относительно черепа. Реабилитационный период после операций на уши протекает очень комфортно. В течение двух недель проходит основной отек, который и изначально не сильный. Синяков при такой операции не отмечается, болевой эффект не выраженный. Поэтому любая пластика ушей является легко переносимой операцией»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Также пластический хирург отметил, что Дарина Эрвин прибегала и к различным косметологическим процедурам. В частности, ей увеличили скулы путем введения либо геля, либо собственного жира (липофилинга). Ведь раньше ее щеки были не такими выраженными, как сейчас.
Кроме того, по мнению врача, Дарина выполнила контурную пластику губ с целью изменения их формы и увеличения объема.
«В совокупности можно отметить, что если Эрвин стремилась создать детский, шаловливый облик, то у нее это получилось достаточно неплохо. Но я, как специалист, стремящийся к естественным результатам, наверное, все-таки посоветовал бы ей вернуть ушам первозданный вид, какими они были до операции. Лопоухость подходит далеко не всем. Также я бы посоветовал Дарине уменьшить размер в области скул, так как они смотрятся очень выраженно, в какой-то степени даже непропорционально»
Сергей Свиридов
Пластический хирург