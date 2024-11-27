«Сами по себе уши оттопыриться не могли»: пластический хирург рассказал об операциях жены Цекало

Как пояснил специалист, чаще всего дети имеют такие уши. К возрасту семи-девяти лет родители стараются скорректировать данную эстетическую особенность своих детишек, чтобы ушки были прижатыми. У Дарины Эрвин же уши наоборот всю жизнь были прижаты. А сейчас они похожи на уши эльфа.

Доктор Свиридов заверил, что сами по себе уши так оттопыриться не могли, так как состоят из плотной субстанции, хряща, который не разгибается без хирургического воздействия.