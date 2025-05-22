«Как тут не выругаться?»: Наталья Андрейченко пожаловалась на лечение в Китае

69-летняя Наталья Андрейченко возмутилась назначенным в Китае лечением травами. Актриса пожаловалась на зарубежных специалистов в соцсети.

Наталья Андрейченко отправилась на лечение в Китай. Как выяснилось, зарубежные врачи назначили ей пить отвар из двух кг трав. Актриса дала понять, что ей не понравилось решение специалистов.

«Как тут не выругаться? Чем вы меня тут кормите? После встречи с главным врачом мне выдали вот такой гигантский пакет запечатанных трав, которые я должна пить! Ну, конечно же, я взбесилась», — высказалась она.

Знаменитость уточнила, что травы нужно еще подогревать.

Поклонники обратили внимание на внешний вид актрисы, раскритиковав желтые велосипедки. Также они считают, что Наталья зря доверилась китайским врачам.

«Эти желтые велосипедки. Что с ней не так?» — высказались подписчики.

«Как вы не боитесь употреблять это все? Никакой лицензии. Бабушкин травяной сбор намного надежнее», — добавили другие.

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