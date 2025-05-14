«Хирург просто растянул лицо до ушей»: как Наталья Андрейченко испортила свою внешность

Мадина объяснила, что в подобных случаях поверхностные инъекции (например, филлеры) могут не только не принести желаемого результата, но и усугубить ситуацию, создавая дополнительный объем в и без того перетянутых тканях, а также увеличивая риск осложнений из-за нарушенного кровообращения. Поэтому акцент необходимо сделать на процедурах, направленных на улучшение качества кожи на клеточном уровне.

Это, например, нуклеиновые кислоты - фрагменты ДНК и РНК, которые являются основными строительными блоками клеток. Они играют важную роль в процессах регенерации и восстановления тканей. При введении в кожу нуклеиновые кислоты стимулируют активность фибробластов – клеток, отвечающих за синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Они также оказывают антиоксидантное действие, защищая клетки от повреждений свободными радикалами. Нуклеиновые кислоты улучшают микроциркуляцию, стимулируют ангиогенез (образование новых сосудов), улучшают трофику тканей, повышают упругость и эластичность кожи, уменьшают воспаление и ускоряют заживление ран. Препараты на основе нуклеиновых кислот вводятся инъекционно.

Биорепаранты - это препараты, содержащие гиалуроновую кислоту (ГК) в сочетании с различными активными компонентами, такими как аминокислоты, витамины, микроэлементы, пептиды. Гиалуроновая кислота является естественным компонентом кожи, отвечающим за ее увлажнение, упругость и эластичность. Она притягивает и удерживает воду, поддерживая оптимальный уровень гидратации тканей. Аминокислоты служат строительным материалом для синтеза коллагена и эластина, витамины и микроэлементы улучшают метаболизм клеток, пептиды стимулируют регенерацию тканей.