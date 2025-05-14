«Хирург просто растянул лицо до ушей»: как Наталья Андрейченко испортила свою внешность
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Актриса Наталья Андрейченко вышла на дорожку кинофестиваля и тут же стала объектом обсуждения. Многих удивил внешний вид главной Мэри Поппинс отечественного кинематографа. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман рассказала в беседе с сайтом «Страсти», была ли у актрисы пластика? Если да, то много ли операций сделала Андрейченко? И вообще, хорошо ли она выглядит?
«Наталья Андрейченко, скажем мягко, выглядит не самым лучшим образом. Конечно, ее внешний вид – следствие пластических операций. Я не знаю, кто у нее был хирургом, но свою работу он выполнил не на должном уровне. Вообще, создается впечатление, что хирург просто растянул лицо до ушей и на этом посчитал свою задачу выполненной. В итоге вместо улучшения внешнего вида произошла деформация лица, красивый и аккуратный рот оказался неестественно растянут. Создается впечатление чрезмерной подтяжки, что привело к созданию эффекта "маски" или "мумии"»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Специалист отметила, что подобные неудачные пластические операции часто приводят к не только эстетическим проблемам, но и к функциональным нарушениям, таким как затруднения с мимикой, нарушением дикции и т.д. Мадина подчеркнула, что вернуть прежний облик, который был до вмешательств, практически невозможно. Реконструктивные операции сложны и не всегда дают желаемый результат. Она ответила, можно ли как-то исправить ситуацию.
«В данном случае основной упор необходимо сделать на восстановление и улучшение состояния кожи, которая, очевидно, пострадала в результате агрессивных хирургических вмешательств. При чрезмерных подтяжках неизбежно нарушается кровообращение в тканях лица, что приводит к ухудшению питания кожи, снижению ее упругости и эластичности, появлению сухости и морщин. Поэтому необходимо приложить максимум усилий для стимуляции кровообращения и улучшения трофики тканей»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Мадина объяснила, что в подобных случаях поверхностные инъекции (например, филлеры) могут не только не принести желаемого результата, но и усугубить ситуацию, создавая дополнительный объем в и без того перетянутых тканях, а также увеличивая риск осложнений из-за нарушенного кровообращения. Поэтому акцент необходимо сделать на процедурах, направленных на улучшение качества кожи на клеточном уровне.
Это, например, нуклеиновые кислоты - фрагменты ДНК и РНК, которые являются основными строительными блоками клеток. Они играют важную роль в процессах регенерации и восстановления тканей. При введении в кожу нуклеиновые кислоты стимулируют активность фибробластов – клеток, отвечающих за синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Они также оказывают антиоксидантное действие, защищая клетки от повреждений свободными радикалами. Нуклеиновые кислоты улучшают микроциркуляцию, стимулируют ангиогенез (образование новых сосудов), улучшают трофику тканей, повышают упругость и эластичность кожи, уменьшают воспаление и ускоряют заживление ран. Препараты на основе нуклеиновых кислот вводятся инъекционно.
Биорепаранты - это препараты, содержащие гиалуроновую кислоту (ГК) в сочетании с различными активными компонентами, такими как аминокислоты, витамины, микроэлементы, пептиды. Гиалуроновая кислота является естественным компонентом кожи, отвечающим за ее увлажнение, упругость и эластичность. Она притягивает и удерживает воду, поддерживая оптимальный уровень гидратации тканей. Аминокислоты служат строительным материалом для синтеза коллагена и эластина, витамины и микроэлементы улучшают метаболизм клеток, пептиды стимулируют регенерацию тканей.
«Биорепаранты вводятся в кожу микроинъекциями, что позволяет доставить активные вещества непосредственно в проблемные зоны. Они стимулируют процессы регенерации, улучшают микроциркуляцию, повышают упругость и эластичность кожи, уменьшают морщины, выравнивают тон и текстуру лица»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Помимо биорепарантов и нуклеиновых кислот, в комплексной терапии по восстановлению кожи после неудачных пластических операций могут быть использованы другие методы. Например, микротоковая терапия - аппаратная процедура, использующая слабые импульсные токи для стимуляции мышц и улучшения микроциркуляции.
«И, конечно, необходим профессиональный уход за кожей, использование косметических средств, содержащих активные ингредиенты, такие как пептиды, антиоксиданты, витамины»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог