«Как прожить?»: Александр Маршал озвучил размер своей пенсии

Певец Александр Маршал рассказал о своей пенсии. 67-летний артист в беседе с Kp.ru признался, что получает 16 тысяч рублей, но задается вопросом – как на них прожить.

Исполнитель хита «Белый пепел» продолжает работать. Миллионы он накопить не успел, а только на пенсию прожить не может. Маршал раскрыл, сколько составляет выплата в месяц.

«У меня пенсия 16 тысяч рублей, а была – 12. Она уходит на какие-то домашние нужды. К счастью, силы есть – работаю. Но я не понимаю, как на 16 тысяч люди могут прожить. Вот и работаем», – поделился артист.

Музыкант вспомнил советские времена, когда на пенсии можно было не иметь постоянного заработка. Сейчас он не представляет свою жизнь без трудовой деятельности.

«Тогда можно было лежать на диване и все равно получать фиксированную ставку. Но мы же все хотели капитализма, вот и приходится теперь много работать и откладывать на старость, чтобы на будущее у тебя был задел», – порассуждал Александр.

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