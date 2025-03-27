Актер Сергей Селин признался, что получает пенсию около 42 тысяч рублей

Заслуженный артист РФ Сергей Селин, получивший известность благодаря участию в сериале «Улицы разбитых фонарей», положительно оценил повышение пенсий. Его слова приводит издание «Абзац».

Как признался 64-летний актер, за минувший год ему дважды индексировали пенсию.

Дело в том, что я заранее готовился не к пенсионному возрасту, а к некоему возрасту, когда понадобится капитал, денежные средства, на которые я буду жить. И я считаю, что у меня хорошая пенсия. Она страховая, накопительная. В последний раз получил 42 700 рублей с копейками", — заявил Селин.

Артист также выразил благодарность властям страны за работу в этом направлении.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме сообщил, что страховые пенсии в России начиная с 2026 года будут индексироваться в два этапа. Он пояснил, что страховые пенсии с 1 февраля будут индексироваться с учетом инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Соцфонда.

Ранее актер Леонид Ярмольник раскрыл размер своей пенсии.