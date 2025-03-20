Леонид Ярмольник рассказал, что получает пенсию в 22 тысячи рублей

Известный актер Леонид Ярмольник высказался о необходимости увеличивать выплаты российским пенсионерам. Об этом пишет издание «Абзац».

По мнению знаменитости, подобная проблема требует особого внимания со стороны депутатов.

«Пенсии у нас катастрофически маленькие. Я же уже пенсионер десять лет. У меня пенсия в районе 22−23 тысяч. Если бы не работал, как думаете, можно на такую пенсию жить? И это притом, что у меня госпремия и так далее», — заявил артист.

В то же время Ярмольник напомнил, что некоторые пожилые граждане получают выплаты размером 17−18 тысяч рублей. Он задался вопросом, как можно прожить на такие деньги.

Ранее композитор Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии.

Также размером пенсионных выплат поделился клоун Юрий Куклачев.