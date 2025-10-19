«Как они работают?»: Алена Водонаева пожаловалась на счета из ЖКХ в 1,7 млн рублей

Алена Водонаева заявила, что Мосэнергосбыт выставил ей счет на 1 млн 798 тысяч 498 рублей за коммунальные платежи. Блогерша пожаловалась на ситуацию в своем Telegram-канале.

Сумму в более 1,5 млн рублей ей предъявили за электричество 19 октября. По словам модели, задолженность начислили сразу за две квартиры. При этом, как подчеркнула знаменитость, она провела в каждом из домов не больше двух недель.

«Как они работают? Откуда их берут? Из каких спецучреждений люди устраиваются работать в какие-то бюрократические организации, связанные с коммунальными вопросами граждан?» — негодует Алена Водонаева.

Блогерша также отметила, что еще днем ранее сумма долга составляла около 1,3 млн рублей, но за сутки неожиданно выросла почти на полмиллиона.

Ранее мы писали, что Алена Водонаева похоронила страдавшую болезнью Альцгеймера бабушку в день рождения отца. Звезда поделилась скорбной новостью с подписчиками, опубликовав в социальных сетях фотографии с кладбища. Однако поклонники раскритиковали Водонаеву, посчитав эту фотосессию неуместной.

Сайт «Страсти» взял комментарий у психолога Ольги Лесняк по поводу этой ситуации. Эксперт объяснила, почему публика резко отреагировала на пост Алены Водонаевой и зачем на самом деле модель сделала снимки.