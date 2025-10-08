Алена Водонаева похоронила страдавшую Альцгеймером бабушку в день рождения отца

Алена Водонаева похоронила страдавшую болезнью Альцгеймера бабушку в день рождения отца. Телеведущая и блогерша сообщила скорбную новость в соцсети.

Бабушка Алены Водонаевой на протяжении пяти лет боролась с болезнью Альцгеймера. 4 октября ее не стало. Родственнице телеведущей было 87 лет.

«Такое тоскливое чувство. Светлая грусть. Бабушка Наталья была моей последней бабушкой. Папины родители и мамин отец ушли уже давно. И ты так долго живешь, зная, что у тебя есть бабушка. И теперь ее больше нет», — высказалась знаменитость.

Водонаева похоронила бабушку в день рождения отца. Траурная церемония состоялась 7 октября. Алену поддерживал ее сын Богдан.

Алена рассказывала, что бабушка жила в пансионате, где находилась под круглосуточным наблюдением. В начале октября ее состояние ухудшилось.

