«Стремление, характерное для истероидов»: зачем Алена Водонаева устроила фотосессию на похоронах

Бабушка Алены Водонаевой умерла в октябре 2025 года. Пенсионерка на протяжении пяти лет боролась с болезнью Альцгеймера. Модель похоронила родственницу в день рождения отца и опубликовала фото, сделанные на кладбище. Увидев публикации, подписчики раскритиковали Алену, назвав фотосессию на траурной церемонии неуместной. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Ольга Лесняк объяснила, почему публика резко отреагировала на пост Водонаевой и зачем на самом деле модель сделала снимки.

По словам эксперта, фотографии свадеб и проводов близких в последний путь стали популярны ещё в Гражданскую войну и какое-то время оставались частью традиции, которая жива и сегодня. Многие позируют на кладбищах среди могильных камней и памятников в лучших нарядах. Есть три группы людей: одни любят фотографироваться таким образом, вторые критикуют подобное поведение, третьи равнодушны ко всему этому.

«Что касается любителей подобных фотосессий, причины у каждого свои. Для начала отметим стремление выделяться, привлекать внимание, характерное для истероидов. Далее идёт особая эмоциональная связь с темой смерти: у некоторых людей гибель близкого оставляет глубокую рану, и снимок становится своего рода попыткой восстановить контроль над ситуацией, изучить свою боль и личные переживания. Наконец, третья группа воспринимает такие фотосессии как способ бунта против страха перед смертью: мол, я не боюсь ни смерти, ни кладбища, могу петь тут песни, назначать свидания, делать всё, что захочу», — высказалась Ольга.

Психолог считает, что возмущение критиков связано с собственной травмой: у них самих случалась потеря значимого родственника, и процесс горя остался незавершённым. Или они сами боятся старости, смерти, связанной символики и считают, что чужое поведение нарушает установленные ими нормы поведения.