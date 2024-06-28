«Как Ольга могут все»: Михаил Горевой раскритиковал актерские навыки Бузовой

Михаил Горевой раскритиковал актерские навыки 38-летней певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщает Газета.Ru.

Несколько лет назад Ольга Бузова вышла на сцену театра со спектаклем «Чудесный грузин». Ей досталась роль роковой соблазнительницы. Не все оценили дебют Бузовой. Многие актеры усомнились в таланте Ольги и раскритиковали руководство театра, которое утвердило ее на роль. Михаил Горевой считает, что наш театр находится в «катастрофическом состоянии» и без Бузовой.

«Как Ольга Бузова могут все. Для этого не надо учиться, не надо приходить и тратить мое время», — высказался актер.

Михаил считает, что сейчас «самое время заниматься со студентами». Он хочет передать начинающим актерам знания, чтобы вывести индустрию из упадка.

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