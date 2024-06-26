«Он был самым лучшим во всем»: Бузова ответила на вопрос, кто лучше целуется – Батрутдинов или Дава

Поющая телеведущая ответила на вопрос, кто из ее бывших лучше целуется. По ее словам, сравнивать Тимура Батрутдинова и Даву бессмысленно, но юморист действительно искусен в этом вопросе.

С Давидом Манукяном артистка открыто встречалась несколько лет назад и, по слухам, даже готовилась к свадьбе. Однако они разошлись со скандалом и долгое время не контактировали, пока вместе не снялись в шоу «Сокровище императора». Там экс-возлюбленным удалось наладить отношения, а Ольге даже понять, что романтических чувств к рэперу у нее больше нет.

Иная ситуация у Бузовой с Батрутдинвым. Разговоры об их романе ходят уже много лет, но они продолжают все отрицать. Ольга заявила, что на самом деле они не встречались, так как дружба в любовь так и не переросла. Но при этом они целовались. Сравнивать поцелуи с Давой и Тимуром телеведущая не захотела, так как, по ее словам, для нее бойфренд раньше был лучшим во всем.

«Давид был моим молодым человеком, я его любила, и для меня на тот момент он был самым лучшим во всем», - отметила Ольга в «Шоу Воли».

Впрочем, поцелуи с юмористом Бузовой тоже очень понравились. Когда Павел Воля спросил, хорошо ли целуется Батрутдинов, она сразу же ответила: «Да».

Ранее Виктория Боня призвала Ольгу Бузову рожать детей.