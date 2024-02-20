«Как никто подходит»: Пригожин высказался о Кологривом в роли Жириновского
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Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о том, сможет ли актер Никита Кологривый сыграть основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
По словам продюсера, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» справится с ролью политика «на все 100 процентов».
«Увековечить имя логично, а Кологривый как никто подходит на эту роль. Блестящий выбор, правильный», — заявил Пригожин.
Продюсер также положительно оценил идею снять биографическую ленту о Жириновском. По его мнению, лидер ЛДПР являлся «стопроцентным политиком», обладающим эрудицией и чувства юмора.
«За свою жизнь я не встречал политиков такого уровня такого масштаба, который бы так точно формулировал правдивые вещи», — добавил он.
Ранее Иосиф Пригожин признался, что «Новую Фабрику звезд» ждет успех.
Также сообщалось, что телеведущая Лера Кудрявцева похвалила Никиту Кологривого.