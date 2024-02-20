«Какой хороший мальчишка»: Лера Кудрявцева похвалила Никиту Кологривого

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина пришла на шоу «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой. В эфире обсуждали хит певицы, который звучит в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Телеведущей удалось пообщаться и с исполнителем роли Кощея в картине Никитой Кологривым.

Актер общался с ведущей по видеосвязи, но их беседа вышла очень активной. Кудрявцева спросила у Никиты, не захватила ли его звездная болезнь. Кологривый отметил, что ждал ее проявлений, но не понимает, как она проявляется. Хотя друзья уже замечают ее симптомы у артиста.

Телеведущая затронула и скандальные высказывания Кологривого: его высказывания в отношении коллег, советских артистов. Актер не отрицает, что стал скандалистом, но это произошло отчасти из-за раздувания его высказываний в прессе.

«Да и с людьми как-то тоже у меня получается общаться. А дальше работает желтая пресса, это ее работа», — сказал он.

Кудрявцева осталась довольна беседой с актером. Она сказала: «Какой хороший мальчишка».

Ранее родственник Жириновского оценил кандидатуру Кологривого на роль ушедшего политика.