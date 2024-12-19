Как изменился заработок Филиппа Киркорова после скандала с «голой» вечеринкой

После скандала с «голой» вечеринкой Филипп Киркоров стал зарабатывать от 8 млн на рекламе. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, звезды со скандальной репутацией неинтересны рекламодателям. Настя Ивлеева, певица Глюкоза уже давно не получают большие суммы. В отличие от них, Киркоров принес извинения за «голую» вечеринку, и «сразу получил несколько хороших предложений».

«Тут еще стоит отметить, что Киркорову свойственна самоирония, что весьма симпатично молодой аудитории. Поэтому артист охватывает сразу два блока фанатов - старую добрую армию своих почитателей и совсем юных поклонников. Контракты артиста сейчас оплачиваются весьма прилично. За продвижение какого-либо продукта Филипп получает от 8 млн рублей», — заявила рекламный агент Ирина Ворошилова.

Ирина отметила, что Прохор Шаляпин тоже неплохо зарабатывает на рекламе. Благодаря юмористическим роликам он поднялся в цене до 2 млн.

Ранее сообщалось, что 57-летний актер Дмитрий Нагиев заработал на рекламе почти 100 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Филипп Киркоров требует 2 млн рублей со строительной компании.