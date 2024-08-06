«Как это придумывают?»: Галкин* вышел из себя после новости о возвращении Пугачевой в РФ

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) назвал новость о возвращении Аллы Пугачевой в РФ «выдумкой». Юморист отреагировал на слухи в соцсети.

В августе 2024 года в СМИ появилась новость о возвращении Пугачевой в Россию. Сообщалось, что певица приедет в конце лета вместе с детьми. По информации инсайдеров, Пугачева задумывается о сольном концерте и планирует решить вопрос о снятии статуса иноагента с мужа. Узнав об этом, юморист вышел из себя и назвал новость «выдумкой».

«Выдумки от начала и до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание работать в России?» — высказался артист.

Отметим, что сама Пугачева никак не комментировала сообщения СМИ.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призвала певицу Аллу Пугачеву вернуться в Россию. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что уехавшая из России певица Алла Пугачева зарабатывает на частных концертах.

*признан иноагентом на территории РФ