НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 ноября 2024, 15:05
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Фигуристка Татьяна Навка показала вдовца Анастасии Заворотнюк в новом образе

Фигуристка Татьяна Навка показала вдовца Анастасии Заворотнюк в новом образе

© Starface.ru

Фигуристка Татьяна Навка показала вдовца Анастасии Заворотнюк в новом образе. Олимпийская чемпионка поделилась снимком с Петром Чернышевым в соцсети.

В личном блоге Татьяна анонсировала премьеру шоу «Щелкунчик» с участием Камилы Валиевой, Александры Степановой, Петра Чернышева и других именитых спортсменов. Петр исполнил главную роль, поэтому он снялся с Навкой для афиши. На фигуристе были костюм фиолетового оттенка и зеленый плащ, а Татьяна предстала в розово-зеленом платье и сделала высокий пучок.

Поклонники с восторгом отреагировали на новый образ Петра и обрадовались его возвращению на лед.

Фигуристка Татьяна Навка показала вдовца Анастасии Заворотнюк в новом образе

© Скриншот видео, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Настя гордится тобой, Петр! Так же, как и вся страна, восхищается мужеством и силой духа. Очень радостно вас снова видеть на льду», — написали фолловеры.

Ранее Петр Чернышев поддержал желание Валиевой вернуться в спорт. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Юра Борисов снялся с Педро Альмодоваром и Тильдой Суинтон на премии.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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