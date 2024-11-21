Фигуристка Татьяна Навка показала вдовца Анастасии Заворотнюк в новом образе
© Starface.ru
Фигуристка Татьяна Навка показала вдовца Анастасии Заворотнюк в новом образе. Олимпийская чемпионка поделилась снимком с Петром Чернышевым в соцсети.
В личном блоге Татьяна анонсировала премьеру шоу «Щелкунчик» с участием Камилы Валиевой, Александры Степановой, Петра Чернышева и других именитых спортсменов. Петр исполнил главную роль, поэтому он снялся с Навкой для афиши. На фигуристе были костюм фиолетового оттенка и зеленый плащ, а Татьяна предстала в розово-зеленом платье и сделала высокий пучок.
Поклонники с восторгом отреагировали на новый образ Петра и обрадовались его возвращению на лед.
«Настя гордится тобой, Петр! Так же, как и вся страна, восхищается мужеством и силой духа. Очень радостно вас снова видеть на льду», — написали фолловеры.
Ранее Петр Чернышев поддержал желание Валиевой вернуться в спорт. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что актер Юра Борисов снялся с Педро Альмодоваром и Тильдой Суинтон на премии.