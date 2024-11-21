Фигуристка Татьяна Навка показала вдовца Анастасии Заворотнюк в новом образе. Олимпийская чемпионка поделилась снимком с Петром Чернышевым в соцсети.

В личном блоге Татьяна анонсировала премьеру шоу «Щелкунчик» с участием Камилы Валиевой, Александры Степановой, Петра Чернышева и других именитых спортсменов. Петр исполнил главную роль, поэтому он снялся с Навкой для афиши. На фигуристе были костюм фиолетового оттенка и зеленый плащ, а Татьяна предстала в розово-зеленом платье и сделала высокий пучок.

Поклонники с восторгом отреагировали на новый образ Петра и обрадовались его возвращению на лед.