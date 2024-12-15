«Дальше вообще невозможно»: Леонид Агутин высказался о потере популярности

Певец Леонид Агутин высказался о популярности на пресс-конференции, приуроченной к объявлению финалистов музыкальной премии «Виктория-2025». В беседе с NEWS.ru музыкант заявил, что карьера большинства молодых артистов становится «невозможной» спустя пять лет.

По словам певца, молодые исполнители могут оставаться популярными не более пяти лет, после чего их карьера считается завершенной. Леонид Агутин считает, что для поддержания интереса публики артистам необходимо что-то неординарное. Например, музыкант может сыграть в кино или, будучи хип-хоп-певцом, исполнить эстрадную песню.

«Популярность любого молодого артиста, который стал популярным в определенном жанре, в моде определенного времени, длится три-пять лет. Все, дальше она невозможна вообще. Если он не сделает что-нибудь экстра, что-нибудь не относящееся к тому, из-за чего он стал популярным. То есть, скажем, он стал популярным в прошлом времени — и он стал известным создателем чего-то еще, — заявил Леонид Агутин.

Артист отметил, что вместе с модой уходит и интерес к певцам. В результате, как добавил Леонид Агутин, то, что было популярно, начинает казаться «бабушкиным сюртуком». Музыкант подчеркнул, что со временем таланты исполнителей становятся уже никому не нужны, и это «очень обидно».

«В общем, что-то надо делать новое, а не хочется. Это очень обидно. Ты пять лет был звездой уже, и за пять лет ты так наблатыкался делать именно вот это. У тебя это получается лучше всех, а это уже никому не надо. Это очень обидно. А еще бывает обидно, когда ты 30 лет это делаешь и просто собаку съел», — высказался певец.

Ранее мы писали о том, что Леонид Агутин высмеял богатых звезд шоу-бизнеса в своем новом клипе.