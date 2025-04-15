«Как это было тяжело»: Ксения Собчак рассказала о съемках фильма про Пугачеву

Журналистка Ксения Собчак призналась, что ей тяжело было снимать фильм про Аллу Пугачеву. Ксения вспомнила о съемках в Telegram-канале.

Ксения Собчак сняла фильм про Аллу Пугачеву к ее 75-летию. По словам журналистки, работа над фильмом проходила тяжело: многие звезды отказывались давать комментарии, несмотря на дружбу с певицей.

«Год назад мы сняли фильм в честь дня рождения Аллы Борисовны. Если бы вы знали, как это было тяжело и сколько людей вообще испугалось давать какие-то комментарии. А ведь это бывшие друзья Аллы Борисовны, да и нынешние тоже. Но было много и тех, кто, несмотря ни на что, отдал дань уважения нашей главной Примадонне», — высказалась Собчак.

Спустя год Ксения также обратилась к певице в ее день рождения. По словам журналистки, она уважает творчество именинницы, как и саму артистку.

«Мы вас очень любим, Алла Борисовна! Независимо от места пребывания, ваше творчество вне времени и расстояний. С днем рождения, женщина, которая поет!» — заявила Ксения.

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