Уехавшая из России Алла Пугачева снялась на яхте с Максимом Галкиным* в свой день рождения

15 апреля покинувшая Россию Алла Пугачева отмечает день рождения — ей исполняется 76 лет. Одним из первых певицу поздравил муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ). Юморист публично обратился к имениннице в личном блоге и поделился совместными кадрами с ней на яхте.

На опубликованных фото Алла Пугачева предстала вместе с супругом на белоснежной яхте. Артистка позировала перед камерой в черной блузе свободного кроя с открытым плечом, мини-юбке и леггинсах. Максим Галкин* же выбрал черную рубашку и брюки в тон. Пара улыбалась и выглядела счастливой. Шоумен не упустил возможности в очередной раз признаться певице в любви.

«С днем рождения, любимая!» — написал Максим Галкин*, обращаясь к Алле Пугачевой.

Ранее к поздравлениям в адрес знаменитости присоединилась и ее дочь Кристина Орбакайте. Певица опубликовала в соцсети архивное видео с выступления Аллы Пугачевой в Швеции в 1983 году: «С днем рождения, мама». Многие пользователи Сети отметили, что скучают по прежней артистке, которая «закончила свой путь на эстраде».

«Раньше она была уникальной. Жалко, что так заканчивает свой путь на эстраде. Это была совсем другая Алла», — высказались в Сети.

Напомним, в 2022 году исполнительница хита «Миллион алых роз» вместе с мужем и детьми эмигрировала из России в Израиль. Недавно Алла Пугачева вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Певица не стала отвечать на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева может выпустить новую песню и обратиться к поклонникам в свой день рождения.

*признан иноагентом на территории РФ