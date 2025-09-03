«Как Егор умеет»: Филипп Киркоров высказался о скандале вокруг концерта Крида

Филипп Киркоров заявил, что на концерте Егора Крида все было «эстетично» и «красиво». Слова певца передает StarHit.

Егор Крид угодил в скандал после сольного концерта в «Лужниках». На билетах было указано, что шоу предназначено для лиц старше 12 лет. Однако, придя на выступление, многие подростки и их родители увидели поцелуй Егора с танцовщицей и далеко не детские номера и попросили привлечь его ответственности. Концерт певца прокомментировала и Екатерина Мизулина, сравнив шоу с «голой» вечеринкой.

На защиту Егора встал Филипп Киркоров. Артист назвал нападки на коллегу «глупостями» и заявил, что Крид не переступал за черту дозволенного.

«По-моему все было в норме. Все было эстетично, красиво, деликатно. Как Егор умеет. Он никогда не переходит грань. Это все глупости!» — сказал он.

