Михаил Шуфутинский заработает 36 млн рублей за концерт 3 сентября

Исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский в свой день выступит в Государственном Кремлевском дворце и заработает 36 миллионов рублей.

По данным Telegram-канала Mash, это прибыль уже с вычетом расходов на свет, шоу, аренду, охрану, райдер и прочие технические моменты подготовки концерта.

Послушать легендарный хит придут 6 тысяч человек. Все билеты на концерт в Кремле проданы.

При этом Шуфутинский категорически отказывается от корпоративов даже за двойной гонорар. Спеть 3 сентября про «костры рябин» он не готов ни за какие деньги, так как сильно устает.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на сольный концерт Шуфутинского составляет от 2 до 10 тысяч рублей.