Опубликовано 03 сентября 2025, 09:091 мин.
Михаил Шуфутинский заработает 36 млн рублей за концерт 3 сентября
© Starface.ru
Исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский в свой день выступит в Государственном Кремлевском дворце и заработает 36 миллионов рублей.
По данным Telegram-канала Mash, это прибыль уже с вычетом расходов на свет, шоу, аренду, охрану, райдер и прочие технические моменты подготовки концерта.
Послушать легендарный хит придут 6 тысяч человек. Все билеты на концерт в Кремле проданы.
При этом Шуфутинский категорически отказывается от корпоративов даже за двойной гонорар. Спеть 3 сентября про «костры рябин» он не готов ни за какие деньги, так как сильно устает.
Ранее сообщалось, что стоимость билетов на сольный концерт Шуфутинского составляет от 2 до 10 тысяч рублей.