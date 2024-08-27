«К сожалению, сниматься не перестанет»: Харламов высмеял актерский талант Деревянко

43-летний юморист Гарик Харламов высмеял актерский талант Павла Деревянко. Об этом стало известно в эфире «Ошуительного Хоу».

В эфире шоу Гарик вспомнил о проектах Деревянко, которые провалились в прокате. По его мнению, если сложить их рейтинг на «Кинопоиске», то получится общий высокий балл. Кроме того, Харламов усомнился в востребованности Павла. Он заявил, что артист может считаться высокооплачиваемым, «если убить всех остальных».

«Недавно потерял 45 миллионов рублей в криптовалюте, а это значит, что, к сожалению, сниматься он теперь не скоро перестанет», — пошутил Гарик.

Также юморист прошелся по внешности актера.

«Павел следит за мускулистым накачанным телом, но имя этого тела тщательно скрывает. Павел разноплановый актер, он никогда не покупает план у одного барыги», — высказался комик.

Ранее Гарик Харламов потерял на кафе с хот-догами 33 млн и задолжал налоговой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Павел Деревянко спровоцировал слухи о грядущей свадьбе с дизайнером Зоей Фуць.