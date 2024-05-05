«Любовь нечаянно нагрянет…»: актер Павел Деревянко намекнул на скорую свадьбу

Актер Павел Деревянко намекнул на скорые перемены в личной жизни. Звезда сериала «Беспринципные» поделился в личном блоге снимком, на котором его возлюбленная, дизайнер Зоя Фуць, демонстрирует кольцо, похожее на помолвочное.

«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», — подписал фото Павел Деревянко.

Избранница артиста не стала молчать и отреагировала на его публикацию.

«Всегда ждала», — ответила актеру в комментариях Зоя Фуць.

Напомним, в начале 2024 года Павел Деревянко перестал скрывать отношения с Зоей Фуць. Девушка занимается пошивом одежды и ведет свой блог. Актер признавался, что познакомился с новой девушкой три года назад, но встречаться они начали только в этом году. По словам артиста, он отказался от свободных отношений ради своей новой возлюбленной.

Как отмечал Павел Деревянко, он уже подружился с детьми Зои Фуць. У бизнесвумен два сына от первого брака. У самого актера есть две дочери от актрисы Дарьи Мясищевой, с которой он состоял в отношениях около 10 лет и расстался в 2020 году.

Ранее сообщалось о том, что Павел Деревянко рассказал о совместном досуге с возлюбленной.